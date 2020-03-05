افتتاح المعرض بعنوان "كنزنا الثري" في المتحف الوطني للسجاد

باكو، 5 مارس، أذرتاج

في 5 مارس، أقيم في المتحف الوطني للسجاد في أذربيجان بحفل الافتتاح الافتراضي لمعرض "كنزنا الثري".

تحدثت مديرة المتحف الوطني للسجاد والفنانة الحائزة على لقب الجدارة شيرين ملكوفا في هذا الحدث وقالت "إنه بسبب خطر انتشار فيروس كورونا، تم إيقاف العديد من الأنشطة العامة في المتاحف. ولذلك قررنا لأول مرة فتح المعرض الافتراضي. لأنه في عهد التقدم التكنولوجي، يتوجب على متحف السجاد الوطني استيعاب ابتكارات لا حصر لها من الشبكة العالمية. يمكن لزوار متحفنا متابعتنا من منازلهم ".

تحدث رئيس مكتب وزارة الثقافة فكرت باباييف في الحدث عن أهمية المعارض المنظمة في المتحف الوطني للسجاد. وأشار إلى أن المتحف يعرض نماذج قيّمة من ثقافتنا الوطنية. هنأ فكرت باباييف موظفي المتحف على المعرض الافتراضي الأول وتمنى لهم النجاح.

ثم تم تقديم المعرض. قدمت مديرة المتحف شيرين ملكوفا معلومات عن كل نموذج من نماذج السجاجيد المعروضة. وقالت إن المعرض ستقدم السجاجيد التاريخية والفنية والسجاجيد لها أهمية العلمية والسجاجيد بخمل وبلا خمل ومنتجات السجاد والمجوهرات والملابس التي تم الحصول عليها منذ عام 2017 حتى الآن لإغناء المتحف. تم الحصول على هذه العروض الجديدة من خلال التبرعات من قبل الأشخاص أو المنظمات المختلفة أو عن طريق الشراء من المجموعات الخاصة أو دور المزادات الشهيرة على حساب مخصصات ميزانية الدولة.

أحد أكثر المعروضات قيمة في المعرض هي الحلي والمجوهرات النسائية من دار مزاد سوثبي الشهيرة والتي تعرض لأول مرة في تاريخ المتحف. تعود هذه الحلي المعلقة والمصنوعة بالأسلوب الفني العالي الخاص لعهد القاجاريين وهي نموذج من القرن التاسع عشر. هذه الحلي هي النموذج الوحيد على القطع الأثرية في مجموعة "مجوهرات" المتحف.

وقالت شيرين ملكوفا إنه نتيجة للأنشطة الهادفة للمتحف الوطني للسجاد، تبرع المواطنون الأذربيجانيون والأجانب بسجاجيدهم الأذربيجانية للمتحف. وأضافت قائلةَ: "إنه من دواعي السرور أيضاً هو عرض سجادة "غوناك كند" من مدرسة صناعة السجاد لغوبا والذي يعتبر من أكثر التركيبات المعروفة في المعرض وأهداه للمتحف المواطنان الأمريكيان هيلاري-دوماس جونيس وجاي جونيس.

تعد التبرعات خالية الغرض إلى المتحف من أصحاب المجموعات للأشياء التي تكتسب الأهمية الفنية والعلمية مؤشراً إلى اعتمادهم الكبير على هذا المركز الثقافي.

يتعاون متحفنا عن كثب مع المنظمات والأفراد يمثلون القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مؤسسة حيدر علييف ولجنة الجمارك الحكومية ومعهد الآثار والإثنوغرافيا في لأكاديمية العلوم وغيرها من الجهات. وتمتاز هذه المعروضات التي تبرعت بها هذه المنظمات بتركيباتها وتقنياتها وتناسقها في الألوان وإناقة الزخرفة وتحتل مكانة رائعة في معرض المتحف. "

وقالت أيضاً إنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تم إدراج 68 معروضاً في مجموعات المتحف وقد تم بالفعل عرض بعضها. سيتم تقديم 21 قطعة للجمهور لأول مرة.

قدم الأستاذ المساعد والرسام الحائز على لقب الجدارة لأكاديمية الفنون الحكومية الأذربيجانية محمد حسين حسينوف معلومات عن سجادة "موغان" المعروضة في المعرض.

تحدثت آيتن أحمدوفا، رئيسة قسم البحث العلمي والحفاظ على التراث الوطني في المتحف عن تاريخ وميزات المجوهرات المعروضة.

كما تم إشهار كتاب "درر الصياغة من مجموعة متحف السجاد الوطني الأذربيجاني". يحتوي الكتاب على معلومات مفصلة عن تاريخ المجموعة والعديد من مجوهرات النساء والرجال المتنوعة والتقنيات التقليدية المستخدمة في هذا الفن والمجوهرات الشهيرة في أذربيجان. قدمت النصوص باللغات الأذربيجانية والإنجليزية والروسية للوصول إلى القراء على نطاق واسع.

سيستمر المعرض حتى 26 مارس.