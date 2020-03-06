خبراء الأرصاد: فصل الشتاء انتهى بالفعل في فبراير

باكو، 6 مارس، أذرتاج

تشير الدراسات العلمية إلى أن درجة الحرارة المسجلة في فصل الشتاء هذا العام كانت في أعلى مستوياتها مقارنة بالسنوات السابقة.

تفيد أذرتاج استناداً إلى خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي أن متوسط درجة الحرارة في ديسمبر 2019 وفبراير 2020 أعلى ب3.4 درجة مقارنة لمعدل البيانات من 1981 إلى 2010.

تم تسجيل الدرجة القياسية الأخيرة في ديسمبر 2015 وفبراير 2016. ومع ذلك، فإن مؤشر هذا العام يفوق ب1.4 درجة على ما في نفس الفترة.

وهذا الحد من الاحترار يسبب أيضا تغييرات في الأرصاد الجوية وعلم الفلك. على الرغم من حقيقة أن اليوم الأخير من فصل الشتاء هو 20 مارس في التقويم، تظهر الدراسات أن بيانات الأرصاد الجوية تقدم دليلاً على أن فصل الشتاء انتهى فعلاً في فبراير. وسجلت زيادة في الاحترار في شمال وشرق القارة، وخاصة في سيبيريا وآسيا الوسطى.