شركة "بريتيش بتروليوم" مهتمة في التعاون مع أذربيجان وجورجيا في مجال الطاقة الخضراء

تبيليسي، 6 مارس، خطائي عزيزوف، أذرتاج

هناك فرص جديدة للتعاون بين شركة "بريتيش بتروليوم" (BP) وأذربيجان وجورجيا في المنطقة. مجالات جديدة للتعاون تشمل الطاقة الخضراء. وبي بي مستعدة للتعاون مع أذربيجان وجورجيا في هذا المجال.

تفيد أذرتاج أنه جاء هذا التصريح من مدير شركة بي بي في جورجيا إين ديفيس في منتدى الأعمال الأذربيجاني - الجورجي في تبليسي.

وأكد إين ديفيس بي بي تفتخر بأنها جزء من مشروع ممر الغاز الجنوبي. تم الانتهاء من أعمال البناء في المشروع في جورجيا وأذربيجان. وسيتم تسليم أول غاز عبر ممر الغاز الجنوبي إلى أوروبا بحلول نهاية هذا العام.