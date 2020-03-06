صدور الكتاب عن التراث الأثري للعهد القديم لقراباغ

باكو، 6 مارس، أذرتاج

نشر البحث العلمي بقلم رئيس القسم لمعهد الآثار والإثنوغرافيا لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان الدكتور في العلوم التاريخية البروفيسور هدايت جعفروف تحت عنوان "قراباغ القديمة (البحث التاريخي الإثنوغرافي: العهدين البرونزي والحديدي المبكر)".

تفيد أذرتاج نقلاً عن إدارة العلاقات العامة بالمعهد أن البحث يتعقب التطورات الثقافية الإثنية التي وقعت خلال العهدين البرونزي والحديدي المبكر في قراباغ التي هي أرض أزلية وأبدية لأذربيجان لا يمكن فصلها عنها. ويشمل البحث المعلومات المفصلة عن الموائل وشواهد القبور والتحف التي تم العثور عليها فيها والهندسة المعمارية البدائية ومراسم الدفن ومجالات العمل والحرف والعلاقات الاقتصادية والثقافية والنظام الاجتماعي وهلم جرا.

يخصص الفصل الأول من الكتاب المكون من 8 فصول لدراسة التراث الأثري لقراباغ وأما الفصل الثاني فهو مخصص للعهد البرونزي الأول والفصل الثالث للعهد البرونزي الأوسط والفصل الرابع للآثار والتحف في العهدين البرونزي الأخير والحديدي المبكر. يتناول الفصل الخامس قضايا التتابع الزمني للآثار. يركز الفصل السادس من الدراسة على الحياة الاقتصادية والحرفية في المنطقة. في الأقسام الأخيرة، تم التطرق إلى العلاقات الثقافية والاقتصادية لقراباغ مع العالم المحيط والبنية الاجتماعية للسكان القدامى.

يشير المؤلف الى ارتباط قراباغ بمناطق أذربيجان الأخرى من الناحيتين الإثنية والثقافية في العهد البرونزي وذلك على أساس الحقائق الأثرية.

ناقدا الكتاب المنشور في دار "علم" للنشر هما البروفيسوران عباس سيدوف ونجف مصيبلي .

هذه الدراسة مخصصة للعلماء والمؤرخين وعلماء الإثنوغرافيا بالإضافة إلى عدد كبير من القراء.