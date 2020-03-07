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    تأجيل منتدى سانكت بطرسبرج الاقتصادي الدولي

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٠]

    موسكو، 7 مارس، فريدة عبداللهييفا، أذرتاج

    لن يعقد منتدى سانكت بطرسبرج الاقتصادي الدولي TD هذا العام.

    أفادت المراسلة الخاصة لأذرتاج أن اللجنة التنظيمية قررت تأجيل عقد المنتدى لعام 2020 بناء على إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ على المستوى الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا. صرح رئيس اللجنة التنظيمية أندريه بيلوسوف للصحفيين بأنه تقرر عدم عقد الحدث هذا العام لحماية صحة المواطنين بروسيا وضيوف المنتدى والمشاركين فيه.

    من الجدير بالذكر أن منتدى سانكت بطرسبرج الاقتصادي هو منتدى دولي كبير. وفقاً لما هو معتاد، يحضر الحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل عام. وكان من المقرر عقد منتدى هذا العام من 3 إلى 6 يونيو.

    يحضر الوفد الكبير من أذربيجان المنتدى منذ عدة سنوات. كما حضر، رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج أصلان أصلانوف في قمة وكالات الأنباء الرائدة في العالم والتي نُظمت في إطار منتدى العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :تأجيل منتدى سانكت بطرسبرج الاقتصادي الدولي
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