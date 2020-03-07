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    هبوط سعر برميل أذري لايت

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٢]

    باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)

    هبط سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 47.16 دولارا بعد هبوط مسجل قدر 6.72 دولار.

    يذكر أن سعر برميل النفط "أذري لايت" هبط إلى الحد الأدنى بقيمة 19.15 دولارا في شهر ديسمبر عام 2001 فيما سجل رقما قياسيا بلغ 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

    AZERTAG.AZ :هبوط سعر برميل أذري لايت
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