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    زاقاتالا يتغلب على صبائل الرديف بهدفين

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:١٥‎]

    زاقاتالا، 7 مارس، أذرتاج

    تغلب زاقاتالا على صبائل الرديف زعيم الترتيب بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 103 المنظمة على ملعب زاقاتالا المركزي أدارها الحكم حسنلي أمام 300 مشجع.

    وسجل هدفي صاحب الأرض قدير زاده د45 وأحمدوف د77.

    وعاقب الحكم 6 لاعبين من زاقاتالا ولاعبَين من صبائل بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد مدافع زاقاتالا بالبطاقة الحمراء د57.

    وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى بينما أضاف 6 دقائق إلى الفترة الثانية.

    وبهذا الفوز ارتفع زاقاتالا إلى المركز الرابع برصيد 32 نقطة فيما تجمد رصيد صبائل الرديف عند 35 نقطة اول الترتيب.

    AZERTAG.AZ :زاقاتالا يتغلب على صبائل الرديف بهدفين
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