أذرتاج شركة الراديو والتلفيزيون التركية مهتمان بتوسيع التعاون

باكو، 7 مارس، أذرتاج

وكالة أذرتاج وشركة الراديو والتلفيزيون التركية (TRT) مهتمتان في توسيع مجالات التعاون.

نوقشت القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية في اجتماع رئيس مجلس الإدارة لوكالة أذرتاج أصلان أصلانوف مع رئيس إدارة البث الأجنبي لTRT سليمان إردال ورئيس مكتب أذربيجان للقناة مراد آكوج.

ناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الوثيقة بين وسائل الإعلام في البلدين وأنشطتهما المشتركة في مجال المعلومات وآفاق التعاون بين أذرتاج وTRT. تم التأكيد على أن أذرتاج تعتبر دائماً تطوير العلاقات مع الصحافة التركية من أولوياتها. في هذا الصدد يمكن أن تكون الصداقة والشراكة الوثيقة مع وكالة الأناضول مثالاً. توفر كلتا الوكالتين الدعم الشامل لبعضهما البعض في مجال المعلومات الدولية.

تعمل أذرتاج وTRT TV بشكل وثيق منذ فترة طويلة. يتم تبادل المعلومات والفيديو بين مكتب أذربيجان للقناة التلفزيونية والوكالة ويُدعى موظفو أذرتاج بانتظام إلى البرامج التدريبية المنظمة من قبل TRT للصحفيين.

خلال الاجتماع، تم التعبير عن ثقة في أن وسائل الإعلام ستساهم بشكل أكبر في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين أذربيجان وتركيا.