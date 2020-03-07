قراداغ لوكباتان يخسر أمام قراباغ الرديف

باكو، 7 مارس، أذرتاج

خسر قراداغ لوكباتان أمام قراباغ الرديف بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 104 المنظمة على ملعب باكو الأولمبي الاستاد الاحتياطي في باكو أدارها الحكم رحيموف أمام 30 مشجعا.

وسجل هدفي صاحب الأرض جاود د31 وطالبوف د63.

وعاقب الحكم لاعبَين من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة ما تغير موقعا الناديين حيث ظل قراداغ لوكباتان في المركز الثالث عشر الأخير برصيد 7 نقاط فيما استقر قراباغ الرديف بالمركز التاسع برصيد 23 نقطة.