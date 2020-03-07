صباح الرديف بتعادل مع نفطجي الرديف

باكو، 7 مارس، أذرتاج

تعادل صباح الرديف مع ضيفه نفطجي الرديف بهدف لكل منهما في الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 105 المنظمة على ملعب نبك رسبوبليكا أرينا الإستاد الاحتياطي في باكو أدارها الحكم بكروف أمام 80 مشجعا.

وفتح الحساب صاحب الأرض من طرف زاهد د45+3 من ركلة الجزاء فيما رد عليه حسين د75.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى كلتا الفترتين.

وبهذا التعادل صعد صباح الرديف إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة فيما استقر نفطجي الرديف بالمركز الخامس برصيد 28 نقطة.