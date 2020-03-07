أذربيجان مهتمة بمشاركة دوائر أعمالها في تجارة البورصة في بيلاروس

مينسك، 7 مارس، أميل حسينلي، أذرتاج

يوحد كل من بورصة السلع الشاملة البيلاروسية والسفارة الأذربيجانية في بيلاروسيا جهودهما لإشراك دوائر الأعمال الأذربيجانية في تجارة البورصة.

تفيد أذرتاج أن المكتب الصحفي لبورصة السلع الشاملة البيلاروسية أبلغت هذا لوكالة انباء بيلتا البيلاروسية.

شدد سفير أذربيجان في بيلاروسيا لطيف قنديلوف خلال زيارة مكتب البورصة على "أن إحدى المهام الرئيسية للسفارة هي تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ويشمل هذا التعاون توريد البضائع البيلاروسية إلى أذربيجان أو منتجات الشركات الأذربيجانية. لتجارة البورصة إمكانات كبيرة: فهو يلغي الحاجة إلى البحث عن شركاء الأعمال في الخارج والأهم من ذلك، يوفر صلة مباشرة بين المنتج والمستهلك النهائي. لذلك، نحن على استعداد لإبلاغ رجال الأعمال الأذربيجانيين بإمكانيات مجال البورصة بالعمل المشترك مع بورصة السلع الشاملة البيلاروسية والتوصية باستخدام هذه الآلية. وخاصة، أنه لا توجد حواجز أمام الوصول إلى سوق البورصة.

كما رحب الدبلوماسي بقرار إدارة بورصة السلع الشاملة البيلاروسية حول تسهيل إجراءات الاعتماد للشركات غير المقيمة. وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة نحو المشاركين في التجارة الخارجية ستساهم أيضاً في زيادة حجم تداول سلع البورصة مع أذربيجان.

أشار رئيس مجلس الإدارة لبورصة السلع الشاملة البيلاروسية ألكسندر أوسمولوفسكي إلى أهمية توسيع نطاق المنتجات المشتراة من قبل الشركات الأذربيجانية في البورصة وقال: "هناك 33 شركة أذربيجانية معتمدة في البورصة. وأنها قد حققت المعاملات بقيمة 14.2 مليون دولار في العام الماضي وهذا ضعف ما كان عليه في عام 2018. بالإضافة إلى جذوع خشبية، مثلاً إذا تم بيع الحليب الجاف أو مصل اللبن أو المعادن، يمكن أن تكون هذه المعاملات أكثر ب3 أو 4 أضعاف. هذه المنتجات مطلوبة كثيراً في أذربيجان. لذلك، أعتقد أن إمكانات تجارة البورصة لا تزال غير مستخدمة بالكامل. نأمل أن تساعد السفارة في إعداد قائمة بالموقع السلعية الواعدة وكذلك البحث عن شركة تستحق أن تكون وسيطاً لبورصة السلع الشاملة البيلاروسية في أذربيجان. وقال ألكساندر أوسمولوفسكي أيضاً: "إذا وحدنا جهودنا فيمكننا تحقيق النتائج المرجوة".