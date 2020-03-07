العلاقات بين أذربيجان وجورجيا على مستوى الشراكة الاستراتيجية

تبليسي، 7 مارس، خطائي عزيزوف، أذرتاج

سيؤثر منتدى الأعمال الأذربيجاني الجورجي إيجابياً على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وكذلك العلاقات بين دوائر الأعمال.

تفيد أذرتاج أن سفير اذربيجان في جورجيا دورسون حسنوف أكد هذا في كلمته الملقاة في منتدى الاعمال الاذربيجاني الجورجي في تبليسي.

بحسب كلامه، تعد أذربيجان اليوم أكبر شريك تجاري لجورجيا وهي واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في جورجيا. الشركات الأذربيجانية هي أكبر دافعي الضرائب في جورجيا.

بلغ عدد السياح من أذربيجان إلى جورجيا 1.5 مليون شخص في 2019، واحتلت المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية.

وشدد الدبلوماسي على وصول العلاقات بين أذربيجان وجورجيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وتعتمد على المصالح المتبادلة وقال: "كان الزعيم الوطني حيدر علييف يولي اهتماماً خاصاً دائماً لعلاقات أذربيجان مع جورجيا، وفي ايامها الصعبة لم يوقف الدعم الأخوي. على الرغم من كل الصعوبات والضغوط، عندما تم التوقيع على "عقد القرن" في عام 1994، تقرر أن تمر مشاريع الطاقة - أنابيب النفط والغاز باكو- تبليسي- جيهان وباكو- تبليسي- أرضروم عبر جورجيا الصديقة بناء على الإرادة السياسية والتأكيد من القائد العظيم".

وقال السفير إن الرئيس إلهام علييف يواصل المسار السياسي للزعيم الوطني في السنوات اللاحقة: "في الوقت الحاضر، تستمر هذه السياسة بنجاح. يلعب ممر الغاز الجنوبي ومشروع باكو- تبليسي - قارس الذي بدأه رئيس الجمهورية، دوراً مهماً ليس فقط في تنمية أذربيجان، ولكن أيضاً المنطقة كلها.