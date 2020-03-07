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    تسجيل 197 كيان قانوني عام في البلد

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]

    باكو، 7 مارس، أذرتاج

    سجل جهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد 197 كيان قانوني عام على نطاق الجمهورية إلى اول مارس 2020م الجاري.

    وجاء في بيان الجهاز أن 17 كيانا قانونيا عاما منها أسست على أساس مراسيم الرئيس الأذربيجاني وقرارات مكتب الوزراء والباقية تابعة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي 31 كيانا ووزارة الصحة 112 كيان ووزارة التعليم 6 كيانات ووزارة العمل والضمان الاجتماعي 4 كيانات ووزارة الاقتصاد كيانان اثنان و25 كيانا آخر تابعة لسائر الجهات الحكومية.

    AZERTAG.AZ :تسجيل 197 كيان قانوني عام في البلد
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