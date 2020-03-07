ضياء ذاكر آجار: أذرتاج هي سفيرة الأنباء لأذربيجان في جميع أنحاء العالم التركي

أنقرة، 7مارس، صابر شاهتختي، أذرتاج

نشر رئيس حلقة إغدير- أذربيجان لإحياء اللغة والتاريخ والتضامن الثقافي ودعمها ضياء ذاكر آجار مقالاً تحليلياً بعنوان "أذرتاج في عمرها 100 عاماً".

يقدم المقال الصادر على موقع الـ www.karstanhavadis.com معلومات مفصلة عن إنشاء الوكالة وأنشطتها خلال الفترة السوفياتية وتطورها الديناميكي بعد استعادة استقلال البلاد.

يشير المؤلف إلى أن وكالة أذرتاج التي شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة وتشارك الآن بنشاط في المنظمات التي تجمع وكالات الأنباء العالمية. تتمتع الوكالة بنفوذ كبير في مجال الأخبار العالمية، وتعد سفيرة الأنباء لأذربيجان في جميع بلدان العالم التركي، بما في ذلك تركيا.