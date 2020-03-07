خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون أذربيجان

باكو، 7 مارس، أذرتاج

ستوفد منظمة الصحة العالمية مجموعة من الخبراء إلى أذربيجان والجبل الأسود وأوكرانيا في إطار تعزيز مكافحة تفشى الفيروس التاجي (كورونا) في العالم.

تفيد أذرتاج أن رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جبريسوس دعا في مؤتمره الصحفي الولايات المتحدة إلى تعزيز مكافحة تفشى فيروس كورونا. وقال إنه من المهم تعزيز التفاعل بين الحكومات والمؤسسات العلمية المشاركة في انتاج الأدوية المعدية الجديدة.

نتيجة لاجتماع كبار الأطباء وعلماء الفيروسات في جنيف في فبراير من هذا العام، تم وضع البروتوكولات لتنسيق الجهود من أجل إنشاء الأدوية واللقاحات ضد فيروس COVID-19 في أقرب وقت ممكن.

عشية اليوم العالمي للمرأة أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية عن شكره لجميع النساء الطبيبات المشاركات بنشاط في مكافحة تفشى فيروس كورونا، مشيراً إلى أن 70 % من الأطباء هم من النساء في جميع أنحاء ولكن 25 % فقط من النساء ممثلة في المناصب الرفيعة. ودعا الدكتور تيدروس جبريسوس إلى تغيير هذا الوضع.