كشله الرديف يعود من سومغايت بثلاثة نقاط

سومغايت، 7 مارس، أذرتاج

تغلب كشلة الرديف على مضيفه سومغايت الرديف بثلاثة اهداف مقابل واحد في الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 108 المنظمة على ملعب نبك كابتال أرينا الإستاد الاحتياطي في سومغايت أدارها الحكم أحمدوف أمام 50 مشجعا.

وجاء هدف صاحب الأرض الوحيد من طرف يونسوف د31 فيما جاءت اهداف الضيف الثلاثة من جانب قدير د20 وقياس بيكلي د40 مرماه وأمين د90+4.

وعاقب الحكم لاعبَين من سومغايت و4 لاعبين من كشلة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير المباراة وطرد الحكم لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء عن معاملة عدوانية د77.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى بينما أضاف 6 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع كشلة الرديف إلى المركز السادس برصيد 25 نقطة فيما تراجع سومغايت الرديف إلى المركز الثامن برصيد 24 نقطة.