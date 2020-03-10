  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٠٩]

    باكو، 10 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 مارس / آذار.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 10 مارس / آذار كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0272

    أورو EUR 1 1.9332

    دولار استرالي AUD 1 1.1161

    روبل بلاروسي BYN 1 0.7212

    ريال برازيلي BRL 1 0.36

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1068

    كرون دنماركي DKK 1 0.2589

    لاري جورجي GEL 1 0.6007

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188

    دولار كنادا CAD 1 1.2465

    دينار الكويت KWD 1 5.562

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4024

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0825

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0981

    كرون النرويج NOK 1 0.1779

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4483

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0044

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0243

    روبل روسي RUB 1 0.0232

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3796

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2271

    ريال السعودية SAR 1 0.4524

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1756

    دولار تايوان TWD 1 0.0569

    ليرة تركيا TRY 1 0.2769

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0682

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0725

    كرون التشيك CZK 1 0.0756

    يوان الصين CNY 1 0.2451

    جنيه الانجلترا GBP 1 2.2205

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4828

    كرون السويد SEK 1 0.1797

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8186

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1425

    ليرة لبنان LBP 100 0.1123

    ين اليابان JPY 100 1.6295

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2019

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179

    روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
    لقاءات ممثلي وكالة "كوبيا" في المملكة المتحدة حول التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة
    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:١٧]
    رئيس أوزبكستان يعقد اجتماعا حول آفاق التعاون الاقتصادي مع روسيا وأذربيجان
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:١٥‎]
    أذربيجان مهتمة بمشاركة دوائر أعمالها في تجارة البورصة في بيلاروس
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٠]
    تأجيل منتدى سانكت بطرسبرج الاقتصادي الدولي
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم