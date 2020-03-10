البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 10 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 مارس / آذار.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 10 مارس / آذار كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0272
أورو EUR 1 1.9332
دولار استرالي AUD 1 1.1161
روبل بلاروسي BYN 1 0.7212
ريال برازيلي BRL 1 0.36
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1068
كرون دنماركي DKK 1 0.2589
لاري جورجي GEL 1 0.6007
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188
دولار كنادا CAD 1 1.2465
دينار الكويت KWD 1 5.562
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4024
بيسو المكسيك MXN 1 0.0825
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0981
كرون النرويج NOK 1 0.1779
زلوتي بولندا PLN 1 0.4483
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0044
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0243
روبل روسي RUB 1 0.0232
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3796
دولار سنغافورة SGD 1 1.2271
ريال السعودية SAR 1 0.4524
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1756
دولار تايوان TWD 1 0.0569
ليرة تركيا TRY 1 0.2769
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0682
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0725
كرون التشيك CZK 1 0.0756
يوان الصين CNY 1 0.2451
جنيه الانجلترا GBP 1 2.2205
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4828
كرون السويد SEK 1 0.1797
فرنك سويسرا CHF 1 1.8186
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1425
ليرة لبنان LBP 100 0.1123
ين اليابان JPY 100 1.6295
بيسو تشيلي CLP 100 0.2019
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179
روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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