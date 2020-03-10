باكو، 10 مارس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 مارس / آذار. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 10 مارس / آذار كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0272 أورو EUR 1 1.9332 دولار استرالي AUD 1 1.1161 روبل بلاروسي BYN 1 0.7212 ريال برازيلي BRL 1 0.36 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1068 كرون دنماركي DKK 1 0.2589 لاري جورجي GEL 1 0.6007 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188 دولار كنادا CAD 1 1.2465 دينار الكويت KWD 1 5.562 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4024 بيسو المكسيك MXN 1 0.0825 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0981 كرون النرويج NOK 1 0.1779 زلوتي بولندا PLN 1 0.4483 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0044 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0243 روبل روسي RUB 1 0.0232 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3796 دولار سنغافورة SGD 1 1.2271 ريال السعودية SAR 1 0.4524 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1756 دولار تايوان TWD 1 0.0569 ليرة تركيا TRY 1 0.2769 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0682 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0725 كرون التشيك CZK 1 0.0756 يوان الصين CNY 1 0.2451 جنيه الانجلترا GBP 1 2.2205 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4828 كرون السويد SEK 1 0.1797 فرنك سويسرا CHF 1 1.8186 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1425 ليرة لبنان LBP 100 0.1123 ين اليابان JPY 100 1.6295 بيسو تشيلي CLP 100 0.2019 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179 روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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