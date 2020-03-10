المجلس الوطني يعقد جلسة أولى – إضافة خامسة أخيرة

باكو، 10 مارس، أذرتاج

انعقدت جلسة أولى للمجلس الوطني من العقد السادس في العاشر من مارس اليوم.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف شارك في الجلسة الأولى.

وافتتح الجلسة رئيس جهاز المجلس الوطني صفاء ميرزايف وهنأ النواب. وابلغ أن المادة الثانية من النظام الداخلي للمجلس الوطني تنص على أن الجلسة الأولى يقودها اقدم النواب وكلف النائب زياد صمد زاده بهذه المهمة.

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افتتح الجلسة الأولى للمجلس الوطني من العقد السادس زياد صمد زاده المترأس الجلسة.

ثم قرأ صمد زاده قائمة النواب المنتخبين للمجلس الوطني من العقد السادس على الحاضرين.

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ثم عزف النشيد الوطني الأذربيجاني.

خطب الرئيس إلهام علييف في الجلسة الأولى للمجلس الوطني من العقد السادس.

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عرض رئيس الجلسة زياد صمد زاده جدول الأعمال.

وبعد التصديق على جدول الأعمال بحث النواب مسألة انتخاب رئيس للمجلس الوطني.

قيل إن ترشيح النائبة صاحبة غفاروفا إلى رئاسة المجلس الوطني طرح من جانب حزب أذربيجان الحديثة.

ورفعت صاحبة غفاروفا شكرها لرئيس حزب أذربيجان الحديثة وأعضاء الحزب.

ثم جرى التصويت فانتخبت صاحبة غفاروفا رئيسا للمجلس الوطني بـ116 صوت لها.

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ثم انتخب النائب علي حسينلي لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني.

وانتخب النائبان عادل علييف وفضائل ابراهيملي نائبين لرئيس المجلس الوطني.

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ثم أعلنت رئيس المجلس الوطني صاحبة غفاروفا عن أسماء مرشحين إلى تشكيلتي لجنة الانضباط ولجنة الحسابات. وطبقا للنظام الداخلي للمجلس الوطني جرى التصويت بحق المرشحين جماعيا وصدق على انتخابهما.

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ثم قرأت رئيس المجلس الوطني صاحبة غفاروفا أسماء مرشحين إلى رئاسات اللجان البرلمانية.

وتبنت القائمة بعد التصويت أسماء رؤساء اللجان البرلمانية كما يلي:

علي حسينلي رئيس اللجنة البرلمانية لسياسة القانون وبناء الدولة

ضايفت عسكروف رئيس اللجنة البرلمانية للدفاع والأمن ومكافحة الفساد

طاهر مير كيشيلي رئيس اللجنة البرلمانية لسياسة الاقتصاد والصناعة وريادة العمل

صادق قربانوف رئيس اللجنة البرلمانية للثروة الطبيعية والطاقة والبيئة

طاهر رضايف رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الزراعية

موسى قولييف رئيس اللجنة البرلمانية لساسة العمل والاجتماعية

سيافوش نوروزوف رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الإقليمية

بختيار علييف رئيس اللجنة البرلمانية للعلم والتعليم

قنيرة باشايفا رئيسة اللجنة البرلمانية للثقافة

زاهد اوروج رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان

صمد سيدوف رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية والاتصالات البرلمانية

اهليمان امير أصلانوف رئيس اللجنة البرلمانية للصحة

هجران حسينوفا رئيسة اللجنة البرلمانية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل

فضائل ابراهيملي رئيس اللجنة البرلمانية للجمعيات الاجتماعية والطوائف الدينية

عادل علييف رئيس اللجنة البرلمانية لسياسة الشباب والرياضة.

وصدقت الجلسة كذلك على أسماء نواب رؤساء اللجان البرلمانية.

وبذلك اختتمت الجلسة الأولى للمجلس الوطني من العقد السادس.