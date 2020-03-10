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    انخفاض أسعار النفط الأذربيجاني بشكل حاد

    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]

    باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط الأذربيجاني بأكثر من 10 دولارات.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 36.62 دولار بانخفاض مسجل عند 10.54 دولار.

    يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

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