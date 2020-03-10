باكو، 10 مارس، أذرتاج أقال الرئيس إلهام علييف في التاسع من مارس هجران بنت كامران حسينوفا رئيسة اللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل عن المنصب.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يقيل رئيسة اللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل

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