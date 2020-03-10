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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يقيل رئيسة اللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل

    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]

    باكو، 10 مارس، أذرتاج

    أقال الرئيس إلهام علييف في التاسع من مارس هجران بنت كامران حسينوفا رئيسة اللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل عن المنصب.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يقيل رئيسة اللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل
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