باكو، 10 مارس، أذرتاج أقال الرئيس إلهام علييف في التاسع من مارس جيهون واله محمدوف رئيس معهد الإلهيات التابع للجنة الحكومية لشؤون الطوائف الدينية عن المنصب.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يقيل رئيس معهد الإلهيات

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده