باكو، 10 مارس، أذرتاج أقال الرئيس إلهام علييف في التاسع من مارس عاقل صادق محمدوف عن منصب رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة كلبجار.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يقيل رئيس السلطة التنفيذية بمحافظة كلبجار

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