الرئيس إلهام علييف يقيل رئيس السلطة التنفيذية بمحافظة كلبجار
AzerTAg.az
١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٥٥]
باكو، 10 مارس، أذرتاج
أقال الرئيس إلهام علييف في التاسع من مارس عاقل صادق محمدوف عن منصب رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة كلبجار.
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