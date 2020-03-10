  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    إجراء المراقبة في خط الجبهة

    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٠٠]

    باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

    يخطط في 11 مارس / آذار إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة أغدام الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا ومارتين شوستر.

    وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخايل أولارو وأوقنيون يوفيج.

    AZERTAG.AZ :إجراء المراقبة في خط الجبهة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 30 مرة خلال اليوم
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٧]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 24 مرة خلال اليوم
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎١]
    حرس الحدود الاذربيجاني: نفذ الجيش الأرمني أعمالا تخريبية على حدود الدولة
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٥‎]
    حفل التخريج لطياري سلاح الجو الأذربيجاني في باكستان
    إجراء المراقبة في خط الجبهة