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    سياسة


    انتخاب رئيس للمجلس الوطني

    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٣٧]

    باكو، 10 مارس، أذرتاج

    تستمر الجلسة الأولى للمجلس الوطني الأذربيجاني من العقد السادس.

    وقدم رئيس الجلسة زياد صمد زاده جدول اعمال الاجتماع.

    عقب التصديق على جدول الاعمال بحث النواب مسألة انتخاب رئيس للمجلس الوطني.

    قيل إن ترشيح النائبة صاحبة غفاروفا إلى رئاسة المجلس الوطني طرح من جانب حزب أذربيجان الحديثة.

    ورفعت صاحبة غفاروفا شكرها لرئيس حزب أذربيجان الحديثة وأعضاء الحزب.

    AZERTAG.AZ :انتخاب رئيس للمجلس الوطني
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