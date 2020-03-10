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    سياسة


    انتخاب نائب أول ونائبين لرئيسة المجلس الوطني

    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٤٥‎]

    باكو، 10 مارس، أذرتاج

    تستمر الجلسة الأولى للمجلس الوطني الأذربيجاني من العقد السادس.

    انتخب النائب علي حسينلي لمنصب النائب الأول لرئيسة المجلس الوطني.

    كما انتخب النائبان عادل علييف وفضائل ابراهيملي نائبين لرئيسة المجلس الوطني.

    AZERTAG.AZ :انتخاب نائب أول ونائبين لرئيسة المجلس الوطني
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