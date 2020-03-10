باكو، 10 مارس، أذرتاج انتخب رؤساء ونواب لهم للجان البرلمانية. أفادت أذرتاج أن رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا قرأت أسماء مرشحين إلى رئاسات اللجان البرلمانية. وتبنيت قائمة أسماء رؤساء اللجان البرلمانية بعد التصويت كما يلي: علي حسينلي رئيس اللجنة البرلمانية لسياسة القانون وبناء الدولة ضايفت عسكروف رئيس اللجنة البرلمانية للدفاع والأمن ومكافحة الفساد طاهر مير كيشيلي رئيس اللجنة البرلمانية لسياسة الاقتصاد والصناعة وريادة العمل صادق قربانوف رئيس اللجنة البرلمانية للثروة الطبيعية والطاقة والبيئة طاهر رضايف رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الزراعية موسى قولييف رئيس اللجنة البرلمانية لساسة العمل والاجتماعية سيافوش نوروزوف رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الإقليمية بختيار علييف رئيس اللجنة البرلمانية للعلم والتعليم قنيرة باشايفا رئيسة اللجنة البرلمانية للثقافة زاهد اوروج رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان صمد سيدوف رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية والاتصالات البرلمانية اهليمان امير أصلانوف رئيس اللجنة البرلمانية للصحة هجران حسينوفا رئيسة اللجنة البرلمانية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل فضائل ابراهيملي رئيس اللجنة البرلمانية للجمعيات الاجتماعية والطوائف الدينية عادل علييف رئيس اللجنة البرلمانية لسياسة الشباب والرياضة. وصدقت الجلسة كذلك على أسماء نواب رؤساء اللجان البرلمانية. وبذلك اختتمت الجلسة الأولى للمجلس الوطني من العقد السادس.

AZERTAG.AZ : انتخاب رؤساء لجان برلمانية

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