توقع تراجع سعر النفط إلى 20 دولارا

باكو، 10 مارس، أذرتاج

سجلت أسعار النفط تراجعا حادا غير مسبوق خلال مدة 30 سنة أخيرة لدى مصافق العالم في التاسع من مارس الأمس.

أفادت أذرتاج أن سعر النفط انخفض ما دون أمثاله منذ حرب الخليج عام 1991م بانخفاضه بنسبة 31 في المائة خلال اليوم، حيث أن سعر برنت الخام هبط إلى 02ر31 دولارا للبرميل.

ونبه جولدمان شاخت أحد البنوك الأمريكية الرائدة في الاستثمارات بشأن نزول سعر النفط إلى 20 دولارا للبرميل.

غير أن سعر النفط شهد اليوم ارتفاعا بنسبة 7 في المائة ليسجل سعر برنت 60ر35 دولارا للبرميل لدى مصفق انتركونتيننتال للعقود الآجلة في لندن فيما يباع النفط من نوع لايت بقيمة 63ر32 دولارا للبرميل في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك.