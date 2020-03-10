حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال فبراير 750.6 ألف برميل

باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

كان حجم استخراج النفط اليومي خلال شهر فبراير على نطاق الجمهورية 750.6 ألف برميل ومنه 667.4 ألف برميل من النفط الخام و83.2 ألف برميل من المكثفات.

قالت وزارة الطاقة إن الشهر شهد تصدير 530.3 ألف برميل من النفط الخام و79.6 ألف برميل من المكثفات و12.4 ألف برميل من المنتجات النفطية يوميا.

وقدمت الوزارة معطيات خاصة باستخراج النفط اليومي خلال شهر يناير إلى اللجنة الفنية المشتركة للجنة المراقبة المشتركة لمنظمة أوبك.

يذكر أن القرار متخذ في 6 ديسمبر عام 2019 في الاجتماع السابع لوزراء أوبك وغير أوبك ينص على خفض استخراج النفط اليومي قدر 500 ألف برميل إضافيا لبلدان أوبك بلاس وطبقا لاتفاقية التعاون الجديدة تمت زيادة التزام أذربيجان قدر 7 آلاف برميل إلى 27 ألف برميل.