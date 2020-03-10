لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال فبراير

باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال شهر فبراير من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 329 مليون و605 ألف مانات.

وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 86 مليون و308 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات 230 مليون و80 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 9 ملايين و834 ألف مانات وضريبة الطريق 3 ملايين و381 ألف مانات.