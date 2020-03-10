  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال فبراير

    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٠]

    باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال شهر فبراير من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 329 مليون و605 ألف مانات.

    وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 86 مليون و308 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات 230 مليون و80 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 9 ملايين و834 ألف مانات وضريبة الطريق 3 ملايين و381 ألف مانات.

    AZERTAG.AZ :لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال فبراير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٤٦]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ11 مارس
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
    تسجيل 197 كيان قانوني عام في البلد
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]
    1070492 دافع ضرائب مسجل في أذربيجان
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ10 مارس
    لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال فبراير