28.3 مليون برميل يوميا حجم إنتاج النفط الخام في الأوبك خلال فبراير

باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

انخفض حجم استخراج النفط الخام في البلدان الأعضاء لدى منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك في شهر فبراير السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن التقرير الشهري للمنظمة أن استخراج النفط الخام يوميا في الأوبك انخفض بحجم 550 ألفا برميل يوميا خلال الشهر الماضي وبلغ 28 مليون و340 الف برميل.