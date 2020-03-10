افتتاح معرض مخطوطات الشاعرات الاذربيجانيات في معهد المخطوطات

باكو ، 10 مارس ، أذرتاج

في معهد المخطوطات التابعة لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان باسم محمد فضولي افتتح معرض المخطوطات للشاعرات المشهورات لأذربيجان.

تفيد أذرتاج نقلاً عن المعهد أنه في المعرض سيتم عرض المخطوطات والصور لعشر شاعرات والتي محفوظة في معهد المخطوطات وفي أرشيفات المؤسسات الأخرى في البلاد.

افتتح المعرض الذي تم تنظيمه من قبل العاملين في قسم العلاقات الدولية للمعهد بكلمة افتتاحية لمدير المؤسسة العلمية الأكاديمي تيمور كريملي.

ألقت رئيسة قسم العلاقات الدولية، الدكتوراه في الفلسفة نيجار باباخانوفا كلمة في الحدث معربة عن شكرها وامتنانها لموظفات القسم العاملات لإنجاز هذا المعرض وهن نزرين رضاييفا وسيفينج داداشوفا وأسمر حسنوفا.

سيستمر المعرض إلى أواسط مارس.