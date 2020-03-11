إقامة العلاقات مع مؤسسات العلوم والتعليم في قطر

باكو، 11 مارس، أذرتاج

في 11 مارس قام سفير دولة قطر لدى أذربيجان فيصل بن عبدالله حمد آل حنزاب بزيارة معهد الدراسات الشرقية باسم ضياء بنيادوف لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان.

تفيد أذرتاج أن مديرة المؤسسة العلمية الأكاديمية جوهر بخشعلييفا تحدثت عن العلاقات العلمية والثقافية لأذربيجان مع الدول العربية، مشيرة إلى الدور المهم للعلماء المستشرقين في تعزيز هذه العلاقات. تحدثت السيدة جوهر بخشعلييفا عن الدراسات والمنشورات حول التاريخ والاقتصاد واللغة العربية والأدب العربي في معهد الدراسات الشرقية وقالت إن المصادر العربية تحتوي على معلومات مهمة عن تاريخ العديد من الشعوب، بما في ذلك أذربيجان.

وأكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله حمد آل حنزاب أن الأبحاث في مجال الدراسات العربية في معهد الدراسات الشرقية كانت محل اهتمامه، مشيراً إلى أهمية إقامة علاقات مع المؤسسات العلمية والتعليمية في قطر.

ثم التقى سعادة فيصل بن عبدالله حمد آل حنزاب بطاقم معهد الدراسات الشرقية. وتحدث الدبلوماسي عن العلاقات القطرية الأذربيجانية وأجاب على أسئلة المستشرقين. في الاجتماع، تحدث موظفو المعهد - ولايات جعفروف ولورا أوروجوفا وفريدة أسدوفا وإيلنور مصطفاييف وغيرهم عن أبحاثهم العلمية.