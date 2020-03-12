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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٠٧]

    باكو، 12 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 مارس / آذار.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 12 مارس / آذار كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0271

    أورو EUR 1 1.9201

    دولار استرالي AUD 1 1.0978

    روبل بلاروسي BYN 1 0.7346

    ريال برازيلي BRL 1 0.3527

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1038

    كرون دنماركي DKK 1 0.257

    لاري جورجي GEL 1 0.5749

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188

    دولار كنادا CAD 1 1.2337

    دينار الكويت KWD 1 5.5443

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3996

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0785

    جنيه مصري EGP 1 0.1081

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0976

    كرون النرويج NOK 1 0.1739

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4431

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0043

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0233

    روبل روسي RUB 1 0.0231

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3657

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2137

    ريال السعودية SAR 1 0.4527

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1753

    دولار تايوان TWD 1 0.0565

    ليرة تركيا TRY 1 0.2735

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0661

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0639

    كرون التشيك CZK 1 0.0743

    يوان الصين CNY 1 0.2438

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1787

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4768

    كرون السويد SEK 1 0.1781

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8173

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1411

    ليرة لبنان LBP 100 0.1122

    ين اليابان JPY 100 1.6335

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2034

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179

    روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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