باكو، 12 مارس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 مارس / آذار. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 12 مارس / آذار كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0271 أورو EUR 1 1.9201 دولار استرالي AUD 1 1.0978 روبل بلاروسي BYN 1 0.7346 ريال برازيلي BRL 1 0.3527 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1038 كرون دنماركي DKK 1 0.257 لاري جورجي GEL 1 0.5749 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188 دولار كنادا CAD 1 1.2337 دينار الكويت KWD 1 5.5443 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3996 بيسو المكسيك MXN 1 0.0785 جنيه مصري EGP 1 0.1081 لاي مولدوفا MDL 1 0.0976 كرون النرويج NOK 1 0.1739 زلوتي بولندا PLN 1 0.4431 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0043 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0233 روبل روسي RUB 1 0.0231 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3657 دولار سنغافورة SGD 1 1.2137 ريال السعودية SAR 1 0.4527 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1753 دولار تايوان TWD 1 0.0565 ليرة تركيا TRY 1 0.2735 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0661 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0639 كرون التشيك CZK 1 0.0743 يوان الصين CNY 1 0.2438 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1787 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4768 كرون السويد SEK 1 0.1781 فرنك سويسرا CHF 1 1.8173 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1411 ليرة لبنان LBP 100 0.1122 ين اليابان JPY 100 1.6335 بيسو تشيلي CLP 100 0.2034 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179 روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده