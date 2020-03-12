البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 12 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 مارس / آذار.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 12 مارس / آذار كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0271
أورو EUR 1 1.9201
دولار استرالي AUD 1 1.0978
روبل بلاروسي BYN 1 0.7346
ريال برازيلي BRL 1 0.3527
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1038
كرون دنماركي DKK 1 0.257
لاري جورجي GEL 1 0.5749
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188
دولار كنادا CAD 1 1.2337
دينار الكويت KWD 1 5.5443
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3996
بيسو المكسيك MXN 1 0.0785
جنيه مصري EGP 1 0.1081
لاي مولدوفا MDL 1 0.0976
كرون النرويج NOK 1 0.1739
زلوتي بولندا PLN 1 0.4431
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0043
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0233
روبل روسي RUB 1 0.0231
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3657
دولار سنغافورة SGD 1 1.2137
ريال السعودية SAR 1 0.4527
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1753
دولار تايوان TWD 1 0.0565
ليرة تركيا TRY 1 0.2735
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0661
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0639
كرون التشيك CZK 1 0.0743
يوان الصين CNY 1 0.2438
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1787
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4768
كرون السويد SEK 1 0.1781
فرنك سويسرا CHF 1 1.8173
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1411
ليرة لبنان LBP 100 0.1122
ين اليابان JPY 100 1.6335
بيسو تشيلي CLP 100 0.2034
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179
روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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