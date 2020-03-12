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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يعين سفيرا للبلد في اليابان

    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٩]

    باكو، 12 مارس، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 12 مارس اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد لجمهورية أذربيجان لدى اليابان.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف جورسل قدرت إسماعيل زاده لمنصب سفير أذربيجان لدى اليابان .

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعين سفيرا للبلد في اليابان
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