الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في أوكرانيا
AzerTAg.az
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٧]
باكو، 12 مارس، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 12 مارس اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في أوكرانيا .
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير آزر خدايار خودويف عن منصب سفير أذربيجان لدى أوكرانيا وفي نفس الوقت المندوب الدائم الأذربيجاني لدى منظمة جوام المنظمة من اجل الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.
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