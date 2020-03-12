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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يعين سفيرا للبلد في التشيك

    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٣]

    باكو، 12 مارس، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 12 مارس اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد لجمهورية أذربيجان لدى الجمهورية التشيكية.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف أديش ساكت محمدوف لمنصب سفير أذربيجان لدى التشيك .

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