الرئيس إلهام علييف يعين سفيرا للبلد في أوكرانيا

باكو، 12 مارس، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 12 مارس اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد لجمهورية أذربيجان لدى أوكرانيا .

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف السفيرة ائلميرة حسين أخوندوفا لمنصب سفير أذربيجان لدى أوكرانيا .