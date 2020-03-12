الرئيس إلهام علييف يعين سفيرا للبلد في أوكرانيا
AzerTAg.az
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٠١]
باكو، 12 مارس، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 12 مارس اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد لجمهورية أذربيجان لدى أوكرانيا .
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف السفيرة ائلميرة حسين أخوندوفا لمنصب سفير أذربيجان لدى أوكرانيا .
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