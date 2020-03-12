نور سلطان، 12 مارس (أذرتاج). بقرار من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف الغي عقد الفعاليات العامة في كازاخستان، حسبما أفاد المراسل الخاص لاذرتاج. يجب الذكر ان كزاخستان لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

AZERTAG.AZ : كازاخستان: إلغاء عقد فعاليات عامة بسبب فيروس كورونا

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