الصين تعلن انتهاء ذروة تفشي فيروس كورونا

باكو، 12 مارس، أذرتاج

انتهت ذروة وباء COVID-19 في الصين.

تفيد أذرتاج نقلاً عن الوسائل الإعلامية الصينية أن المتحدث الرسمي للجنة الصحة في البلاد مي فين صرح بذلك.

" صرح "مي فين" أنه لم تعثر على أي حالة إصابة جديدة في مدن أخرى في مقاطعة هوبي، باستثناء مدينة ووهان. تم تسجيل سبع حالات للإصابة في سبعة أشخاص وستة منهم أجانب خارج مقاطعة هوبي.

أعلنت منظمة الصحة العالمية عشية هذا عن تفشي فيروس كورونا الذي عم جميع أنحاء العالم انطلاقاً من الصين. تؤكد أحدث البيانات أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم وصل إلى 125 ألف شخص في 114 دولة وتوفي منهم 4615 شخص. في الوقت الحاضر، يلاحظ الوضع الأكثر خطورة في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.