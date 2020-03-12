باكو، 12 مارس (أذرتاج). ناشد صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو) رواد الاعمال العاملين في أذربيجان للترشح للمشاركة في معرض الزراعة والأغذية الدولي الـ58 المزمع انعقاده في 22 أغسطس في مدينة قورنيا رادقونا السلوفينية. سيستمر المعرض حتى 27 أغسطس.

AZERTAG.AZ : رواد الاعمال من أذربيجان مدعوون للمشاركة في المعرض في سلوفينيا

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