حكومة تركيا تتخذ قرارات مهمة بصدد فيروس كارونا

أنقرة، 12 مارس، صابر شاهتختي، أذرتاج

عقد وزير الصحة لتركيا فهردين كوجا ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي ووزير التجارة روهسار بيكجان مؤتمراً صحفياً مشتركاً حول تفشي وباء .COVID-19

تفيد أذرتاج أن الوزراء تحدثوا مفصلاً عن خطورة المرض والتدابير المتخذة للوقاية منه.

وأشير إلى أنه هناك مخاطر عالية من وجود حاملي الفيروسات في البلد. يتفشى الفيروس بسرعة في الدول المجاورة لتركيا وكذلك في أوروبا. وتم التأكيد على أن ينصح للمواطنين الأتراك بعدم السفر إلى الخارج، بما في ذلك المدن التي ينتشر فيها الفيروس دون حاجة لذلك. كما يجب عزل المواطنين العائدين من الخارج خلال الفترة المطلوبة.

كما أشير إلى أن الموسم السياحي في البلاد سيبدأ هذا العام في أواخر شهر أبريل وسيتم إبلاغ السكان بصورة منتظمة بتعديل مواعد المعارض العريقة وغيرها من الأحداث الجماهيرية في تركيا. يعتمد قرار مواصلة الدراسة في المدارس على الوضع الحالي. وستستمر مكافحة التلاعب مع أسعار أقنعة الحماية والمطهرات وخلق النقص المتعمد لهذه المواد بصورة قاطعة.

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

أنقرة