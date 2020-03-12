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    زيادة إمدادات النفط من دول خارج أوبك خلال الشهر الماضي

    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]

    باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    بلغت إمدادات النفط العالمية في فبراير 99 مليون و750 الف برميل بانخفاضها 290 الف برميل يوميًا مقارنة بشهر يناير.

    أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري عن انتاج النفط من دول خارج أوبك خلال الشهر الماضي بلغ 71 مليون و980 الف برميل بعد ارتفاعه 250 الف برميل يوميا.

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