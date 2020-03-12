منح صفة الشهيد للذين توفوا في مكافحة فيروس كارونا في إيران

طهران، 12 مارس، رابيل كتانوف، أذرتاج

يزيد عدد المسئولين المصابين بفيروسات كارونا في إيران.

تفيد أذرتاج أن كلاً من وزير الحرف اليدوية والتراث الثقافي والسياحة الإيراني علي أصغر مونيسان ووزير التجارة والصناعة رضا رحماني وصعوا في الحجر الصحي. بالإضافة إلى ذلك، من الجدير بالذكر أن أحد كبار المسئولين في إدارة المرشد الأعلى لإيران محمد جواد يريفاني أيضاً من بين المصابين.

تجدر الإشارة أيضاً إلى إصابة ثمانية من أعضاء البرلمان الإيراني وتوفي اثنان منهم.

وفي وقت سابق أصيب نائبا الرئيس الإيراني إسحاق جهانكيري ومنصومة ابتكار ويتواصل علاجهما. في الوقت الحاضر، تقوم السلطات الإيرانية بأعمال التطهير يومياً.

في 11 مارس، قال المتحدث باسم فيلق الحرس الثوري الإسلامي (SEPAH) رمضان شريف إن خمسة من أعضاء الفيلق الذين كانوا ناشطين في مكافحة الفيروس التاجي توفوا.

أصدر المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي مرسوماً بمنح صفة الشهيد للأطباء وأعضاء منظمة SEPAH الذين توفوا في مكافحة الفيروس.