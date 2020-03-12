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    اقتصاد


    لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال شهرين

    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١٤]

    باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال شهري يناير - فبراير من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 663 مليون و306 ألف مانات.

    وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 170 مليون و669 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات 465 مليون و985 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 19 مليون و513 ألف مانات وضريبة الطريق 7 ملايين و136 ألف مانات.

    AZERTAG.AZ :لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال شهرين
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