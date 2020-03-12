باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج) أعلنت منظمة الصحة العالمية معلومات أخيرة متعلقة بنوع جديد من فيروس كورونا (كوفيد-19). أفادت وكالة أذرتاج انه أصاب 126380 شخص في جميع أنحاء العالم، مع 68313 حالة شفاء و4634 حالة وفاة. البلدان الأكثر تضرراً هي الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

AZERTAG.AZ : 126380 شخص مصاب بكورونا في جميع أنحاء العالم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده