126380 شخص مصاب بكورونا في جميع أنحاء العالم
AzerTAg.az
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]
باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)
أعلنت منظمة الصحة العالمية معلومات أخيرة متعلقة بنوع جديد من فيروس كورونا (كوفيد-19).
أفادت وكالة أذرتاج انه أصاب 126380 شخص في جميع أنحاء العالم، مع 68313 حالة شفاء و4634 حالة وفاة.
البلدان الأكثر تضرراً هي الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.
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