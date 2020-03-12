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    126380 شخص مصاب بكورونا في جميع أنحاء العالم

    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]

    باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أعلنت منظمة الصحة العالمية معلومات أخيرة متعلقة بنوع جديد من فيروس كورونا (كوفيد-19).

    أفادت وكالة أذرتاج انه أصاب 126380 شخص في جميع أنحاء العالم، مع 68313 حالة شفاء و4634 حالة وفاة.

    البلدان الأكثر تضرراً هي الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

    AZERTAG.AZ :126380 شخص مصاب بكورونا في جميع أنحاء العالم
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