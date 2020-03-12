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    زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب رومانيا

    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٥‎١]

    بوخارست، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس رختر مدينة فرانكا الرومانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد الروماني للبحوث والاختراعات أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 113 كيلومتر تحت سطح الأرض.

    ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات حتى الآن.

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