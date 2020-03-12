فيروس كورونا: أذربيجان تسجل اول حالة وفاة

باكو، 12 مارس (اذرتاج).

سجلت أذربيجان اول حالة وفاة في فيروس كورونا. توفيت مواطنة أذربيجان (مواليد عام 1969) وافدة من العلاج في ايران. بعد مراجعتها الى المستشفى في أذربيجان تم تحديد اصابتها بفيروس كورونا الجديدة. اثناء الفحص الطبي كشفت انها تعاني من مرض الذئبة الحمراء والالتهاب الكلوي من نوع لوبوس من الدرجة الرابعة والمرحلة الأخيرة من النقص الكلوي المتزامن. في سياق هذه الامراض أظهر الفحص الطبي معاناتها من المرض الرئوي الخطير وضيق التنفس ونقص المناعة الذي نتج عن العلاج بالأدوية الكيماوية الرفيعة الجرعة.

الى جانب ذلك، كشف انها أصيبت بفيروس كورونا. تم وضع المريضة في المستشفى الخاص. لكن رغم كل الجهود المبذولة لعلاجها تفاقمت اعراض امراضها وتدهورت حالتها الصحية. ولم يتيسر انقاذ حياتها.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذا اعلنه مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني.

إن افراد اسرة المريضة والأشخاص الآخرون الذين كانوا باتصال معها وضعوا في الحجر الصحي.