منح التأشيرات من خلال بوابة "آسان فيوا" الإلكترونية (تحديث)

باكو، 12 مارس، أذرتاج

وبالنظر إلى إعلان منظمة الصحة العالمية عن الوباء العالمي لعدوى الفيروس التاجي (COVID-19) ، فإن بوابة "آسان فيزا" (ASAN VISA) الإلكترونية أوقفت عملها لمدة 45 يوماً لمنع تفشي الفيروس في أراضي جمهورية أذربيجان. يُطلب من المواطنين الأجانب الراغبين في زيارة جمهورية أذربيجان التقدم للحصول على تأشيرة من السفارات والقنصليات العامة لجمهورية أذربيجان في بلادهم. ستعمل سفارات وقنصليات جمهورية أذربيجان في نظام خاص.

تفيد أذرتاج أن هذا ما صدر عن المقر التنفيذي في مجلس الوزراء.

بحسب القائمة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، سيُطلب من مواطني البلدان ذات معدل التفشي العالي لـCOVID-19 كذلك تقديم الشهادة الطبية التي تثبت الخضوع لاختبار COVID-19 عند التقدم للحصول على التأشيرة. ستنطبق هذه الشروط أيضاً على الرعايا الأجانب الآخرين الذين كانوا في تلك البلدان على مدار 14 يوماً ماضية.

يمكن وضع مواطني الدول الأجنبية الذين تزورون أذربيجان في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، مع مراعاة الحالات الطبية الفردية أو يُطلب منهم مراقبة الحجر الصحي الفردي لمدة 14 يوماً في المنزل. يمكن لمواطني الدول الأجنبية أيضاً الخضوع لاختبار COVID-19 .

سيتم وضع المواطنين الأذربيجانيين العائدين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران واليابان وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا في نظام الحجر الصحي لمدة 14 يوماً وإذا لزم الأمر 21 يوماً.

يُطلب من جميع المواطنين مراعاة نظام الحجر الصحي المطبق في أراضي جمهورية أذربيجان بسبب فيروس COVID-19.

على مواطني جمهورية أذربيجان الموجودين جمهورية الصين الشعبية وكوريا الجنوبية وجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان والاتحاد الأوروبي، ولاسيما إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والبلدان الأخرى في أن يسجلوا أنفسهم في السفارات والقنصليات الأذربيجانية ذات الصلة يطلب منهم أيضاً اتباع قواعد الحجر الصحي الخاصة لبلاد تواجدهم.

يوصى بإصرار أن يمتنع مواطنو جمهورية أذربيجان عن السفر إلى دول أجنبية ما لم تكن هناك ضرورة خاصة خلال الشهرين القادمين.