تمديد مدة إغلاق الحدود بين بين أذربيجان وإيران

باكو، 12 مارس (أذرتاج).

نظرا لإعلان فيروس كورونا الجديد وباء عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية، وبغرض الحيلولة دون انتشار الفيروس في أراضي جمهورية أذربيجان، يتم تمديد مدة القرار الصادر بتاريخ 29 فبراير عام 2020 حول إغلاق الحدود بين جمهورية ايران الإسلامية وجمهورية أذربيجان على أساس النظام التقيدي المؤقت، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني.