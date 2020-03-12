تعليق الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في نور سلطان الكازاخستانية

نور سلطان، 12 مارس، إلاهه أحمدوفا، أذرتاج

أصدر رئيس كازاخستان قاسم جومرد توكاييف تعليمات بتأجيل جميع المنتديات الدولية المخطط لها في البلاد.

تفيد أذرتاج أنه تم تعليق الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي كان من المقرر عقده في شهر يونيو من هذا العام في نور سلطان بسببCOVID-19. وكان من المقرر عقد المؤتمر في الفترة من 8 إلى 11 يونيو. وكان يتوقع أن يزور كازاخستان وزراء التجارة من 164 دولة عضو في المنظمة ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في الحدث أكثر من 4 آلاف إلى 5 آلاف شخص.